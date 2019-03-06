Осужденного экс-президента Южной Кореи Ли Мён Бака освободили под залог

CA-NEWS (CA) - Суд освободил под залог бывшего президента Южной Кореи Ли Мён Бака, приговоренного к 15 годам тюрьмы за коррупцию, сообщает телеканал YTN. Такое решение было принято из-за ухудшения здоровья экс-президента, пробывшего в заключении год. Ли Мён Бак выйдет из тюрьмы сегодня, 6 марта.

Как передает "Ъ", Ли Мён Бак был осужден в октябре 2018 года по 16 пунктам обвинения, в том числе в уклонении от уплаты налогов, присвоении госсредств и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в общей сложности он присвоил 11 млрд вон ($9,3 млн) из секретных фондов Национальной разведывательной службы, предназначенных для финансирования тайных операций.

Он занимал пост президента Южной Кореи в 2008–2013 годах. До этого он был мэром Сэула и возглавлял Hyundai Engineering and Construction. Ли Мён Бак — пятый по счету южнокорейский президент, который стал фигурантом уголовного дела.