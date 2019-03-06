После российского суда маньяк-убийца будет отправлен в Узбекистан - СМИ

CA-NEWS (UZ) - Как сообщалось ранее, в Москве судят серийного убийцу из Узбекистана, 45 летнего Бахтиера Матякубова. На счету убийцы 11 жертв - так он решил мстить за измену жены, убивая ни в чем не виновных женщин и девушек.



Убивал он не только в России. Маньяк уже получил пожизненный срок на Украине, а после Москвы поедет на суд в Узбекистан.

Телеграм-канал Mash сообщает, что, Матякубов убивал женщин, чтобы отомстить жене, которую винил в изменах. Впервые он сел в тюрьму в 17 лет за разбой и изнасилование. После отсидки уехал в Москву, но через два месяца снова попал за решетку, получив 7 лет за разбой.

Матякубова прозвали "маньяком в белых перчатках" — ими он пользовался во время убийств. После серии нападений в Москве Матякубов уехал на Украину, чтобы скрыться от полиции. Там его и поймали после того, как объявили в международный розыск.

СМИ сообщают, что список жертв Матякубова состоит из 11-ти женщин, убитых им в России, Узбекистане и на Украине. Украинский суд уже приговорил Матякубова к пожизненному сроку за три убийства. После этого его экстрадировали в Россию. Как сообщают, после российского суда Матякубов будет переправлен в Узбекистан, там его тоже ждёт суд по нескольким преступлениям.