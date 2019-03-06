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  6 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пожар в Талдыкоргане - студент через окно второго этажа спас двух девочек

CA-NEWS (KZ) -  Студент спас двух девочек в Талдыкоргане, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

6 марта в 11 часов в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что горит квартира в центре Талдыкоргана.

Приехав на место происшествия, пожарные выяснили, что произошло короткое замыкание электроприбора (удлинителя) с включенным сотовым телефоном. В квартире находились две девочки, 2011 и 2017 годов рождения, дверь была закрыта снаружи. Родители в это время находились на работе.

- Старшая из девочек, увидев задымление, стала звать на помощь из окна второго этажа многоэтажного дома. Крики о помощи услышал студент Жетысуского государственного университета Бактыбай Арман, 2000 года рождения, который, забравшись по газовой трубе на второй этаж, вытащил обеих девочек через окно. Из ДЧС Алматинской области выезжали на место происшествия семь человек личного состава и три единицы техники. Юноша, спасший детей, будет награжден Департаментом по ЧС Алматинской области за героический поступок, - сообщили в ведомстве.

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