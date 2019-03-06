Автобус с узбекистанцами рухнул в кювет в Казахстане

CA-NEWS (UZ) - Автобус, перевозивший граждан Узбекистана, перевернулся на скользкой дороге в Казахстане.

Как сообщают узбекистанские СМИ со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, инцидент произошел в ночь на вторник в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.

В микроавтобусе находилось 15 человек. В результате ДТП никто не пострадал. Пассажиры были эвакуированы в пункт обогрева поселка «Жымпиты».

Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением на заснеженной трассе Самара – Шымкент.

На протяжении всей зимы из Казахстана регулярно приходили новости о спасении узбекистанцев, попавших в неприятные ситуации на дорогах. В частности, граждан республики много раз высвобождали из ледяного плена, когда они застревали в сломанных автобусах прямо посреди трассы в лютые морозы.