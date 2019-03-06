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  6 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Жителя таджикского Хорога оштрафовали за критику неубранных от снега улиц

CA-NEWS (TJ) -  Житель Хорога оштрафован на 600 сомони (около 63 долларов) за то, что раскритиковал в соцсетях городские власти за несвоевременную уборку улиц от снега.

В администрации ГБАО 5 марта сообщили, что Идрис Джонмахмадов выставил в соцсетях недостоверную информацию о деятельности работников коммунальной службы Хорога.

Сам Джонмахмадов не захотел общаться с прессой. Эксперты считают такие меры в ответ на критику граждан ограничением права на свободу выражения в Таджикистане. Критический пост Идриса Джонмахмадова был размещен в Фейсбуке в феврале этого года, в один из снежных дней.

Мехмон Аловиддин, председатель суда Хорога, сказал 5 марта, что «Идрис Джонмахмадов оштрафован за административное правонарушение». От дальнейших комментариев он отказался.

Голиб Ниятбеков, пресс-секретарь председателя ГБАО, сказал, что критика Джонмахмадова о несвоевременной уборке улиц Хорога была необоснованной. «Администрация области не боится критики, но она должна быть обоснованной», - подчеркнул он.

Кстати, 1 марта пресс-секретарь председателя ГБАО жестко отреагировал на критику другого пользователя Фейсбука под анонимным аккаунтом «Узум Пе Эл», который также раскритиковал неубранные улицы Хорога от снега. В ответ пресс-секретарь главы области написал, что «вместо бестолковых разговоров возьмите и помогите». «Или у вас нет других дел, кроме критики?», - написал он.

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