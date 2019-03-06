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  6 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане окончена регистрация кандидатов в депутаты парламента, халк маслахаты и Генгешей

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане 5 марта завершилась регистрация кандидатов в депутаты Меджлиса, члены халк маслахаты и Генгешей вместо выбывших, сообщает госинформагентство ТДХ.

Всего в депутаты национального парламента выдвинуто 7 претендентов, в члены халк маслахаты: велаятских – 11, этрапских и городских – 36, а также Генгешей – 227. Во всех избирательных округах на одно место выдвинуто несколько кандидатов.

По данным издания, среди кандидатов – труженики сельского хозяйства, арендаторы, представители сферы образования и культуры, работники области здравоохранения и социального обеспечения, различных отраслей народного хозяйства.

Напомним, что 31 марта в Туркменистане пройдут выборы вместо досрочно выбывших депутатов парламента и членов халк маслахаты велаятов, этрапов, городов и Генгешей на воскресенье.

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