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  6 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В США из-за непогоды дом на берегу озера превратился в ледяной

CA-NEWS (CA) -  В штате Нью-Йорк сильные ветры и зимний шторм привели к тому, что дом местных жителей на берегу озера Онтарио полностью покрылся льдом, сообщает Би-би-си.

Семья Морин Уилан пользовалась этим строением последние 85 лет, но никто из них никогда не сталкивался с таким природным явлением.

Морин делит дом с братом и сестрой, и все вместе они пытались освободить его ото льда.

Сильный ветер скоростью до 112 км/час со стороны озера Онтарио выплескивал на берег большие волны, которые мгновенно замерзали. Лед почти полностью покрыл дачу и другие строения поблизости.

По словам Морин, она и её близкие стараются сейчас пробить во льду каналы, по которым будет стекать растаявшая вода, в надежде предотвратить затопление дома.

Дом не находится в зоне затопления и поэтому страховка может не покрыть ущерба.

Дом был отделен от пляжа забором, который раньше защищал его от прибоя, но сейчас на его месте возник огромный затор из льда высотой более метра.

"Мы уже в четвертом поколении пользуемся этим домом, - рассказывает Морин. - Мы не слишком богаты, но этот дом помнит много поколений".

По её словам, на этой неделе они будут пилить лед бензопилами, а внутри дома откачивать воду насосом.

Необычно холодная погода в районе озера Онтарио привела к тому, что обледенение превратилось в серьезную проблему для многих местных жителей.

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