Спикер парламента Монголии принял иностранных гостей

CA-NEWS (MNG) - В Монголии председатель парламента провел рабочие встречи с послами КНР И Франции, а так же с постоянным представителем МВФ, сообщает Монголия Сейчас.

Состоялась встреча с Послом КНР в Монголии

4 марта председатель парламента (ВГХ) Г.Занданшатар принял Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в Монголии Шин Хайминя. Посол отметил наличие ускоренного развития двустороннего сотрудничества во всех областях, углубления политического доверия, достижения гуманитарного обмена нового уровня, а также активного совместного двустороннего участия в международном и региональном сотрудничестве. Далее Шин Хаймин подчеркнул важность проведения различных мероприятий в рамках празднования в этом году 70-летия со дня установления дипотношений между странами для выведения традиционных двусторонних отношений на новый уровень.

В свою очередь Г.Занданшатар выразил удовлетворение по поводу успешно проведённых II заседания Совместного совета по вопросам механизма гуманитарного обмена и Консультативной встречи МИД двух стран в Пекине, которые позволили достичь единой позиции по многим важным вопросам двустороннего сотрудничества.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений и сотрудничества.

Встреча с Постоянным представителем МВФ в Монголии





В тот же день Спикер монгольского парламента Г.Занданшатар принял Постоянного представителя Международного валютного фонда в Монголии Нэйла Сэйкэра.

Постоянный представитель МВФ проинформировал о сотрудничестве Правительства страны с МВФ, ходе реализации Программы расширенного финансирования МВФ в Монголии. “По результатам реализации программы рост экономики страны, который в 2016 году составлял 1,2%, в 2019 году может увеличиться на 8 процентов… Объём задолженностей Правительства резко снизился”, — отметил Нэйл Сэйкер.

Председатель ВГХ выразил благодарность МВФ по поводу того, что по результатам реализации Международным валютным фондом Программы расширенного финансирования ускоряется экономический рост Монголии, увеличиваются объёмы поступления инвестиций и улучшается бюджетная дисциплина.

Во время встречи стороны обменялись мнениями по вопросам нынешнего бюджетного и банковско-финансового состояния страны.

Встреча с Послом Франции в Монголии





Сегодня, 6 марта председатель ВГХ Г.Занданшатар принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Монголии Филиппа Мэрлина. В ходе встречи Посол отметил, что в 2020 году празднуется 50-летие со дня установления дипотношений между Монголией и Францией, сообщил, что в рамках юбилейной даты в сентябре этого года в Париже пройдёт очередная Консультативная встреча МИД двух стран, а также сказал, что стороны работают над доведением двусторонних отношений и сотрудничества до уровня Комплексного партнёрства.

В свою очередь спикер парламента подчеркнул наличие широких возможностей в расширении двусторонних отношений и торгово-экономического сотрудничества.

Участники встречи обменялись мнениями по планируемым для реализации в Монголии проектам и программам, а также вопросам информационно-технологической и коммуникационной сфер.