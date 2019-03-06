В Самарканде обвиняемый в избиении детей директор интерната освобожден из зала суда

CA-NEWS (UZ) - Бывший директор 64-й специализированной школы-интерната в Самарканде Шухрат Садинов, арестованный по подозрению в избиении учащихся, был освобожден 5 марта апелляционным судом. Видео о его освобождении из зала суда было размещено в социальных сетях.

Суд первой инстанции приговорил Шухрата Садинова к восьми годам лишения свободы. 24 июля 2018 года на официальном сайте Генеральной прокуратуры сообщалось, что в Самарканде несовершеннолетние учащиеся специализированной школы-интерната подвергались «регулярным избиениям или другим актам насилия».

После этого Садинов и ряд педагогов были задержаны и в их отношении возбуждены уголовные дела.

В апелляционном суде адвокат Амриддин Садыков заявил, что уголовное дело против Шухрата Садинова было сфабриковано.

По словам адвоката, воспитатель С. Мансурова оклеветала Садинова, чтобы занять должность директора. Она привлекла к этому делу своего мужа, который работал в правоохранительных органах и дала указание воспитанникам интерната «найти компромат» на Садинова.

Как сообщили местные СМИ, Шухрат Садинов не был оправдан, его мера наказания была заменена на пять лет ограничения свободы. К двоим другим обвиняемым в рамках этого дела также были применены наказания в виде ограничения свободы на 4,5 года.