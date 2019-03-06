В Швеции до приговора суда освобождены уроженцы Узбекистана и Кыргызстана, обвиняемые в терроризме

CA-NEWS (UZ) - В Швеции до приговора суда освобождены гражданин Узбекистана Бахтиер Умаров и гражданин Кыргызстана Отабек Абдуллаев, осуждённые за терроризм, сообщает centralasian.org.

Стокгольмский суд 5 марта объявил, что кроме Абдуллаева и Умарова еще четыре узбекистанца обвиняются в финансировании терроризма и планировании террористических актов. Судебный процесс по их делу начался 7 января.

Освобождение Умарова и Абдуллаева до вынесения приговора свидетельствует о том, что с этих двоих обвиняемых могут убрать обвинения в терроризме. Приговор суда будет зачитан 8 марта.

31 марта 2018 года шведская полиция задержала Бахтиера Умарова, Фархода Ташмухаммедова и Отабека Умарова в Стокгольме и Стромсунде.

Позднее были арестованы три других узбекских беженца - Акромжон Эргашев, Гулом Турдиев и Шоахмад Махмудов.

Кроме Умарова и Абдуллаева, все остальные задержанные остаются под арестом.

Подозреваемый в подготовке к террористическим преступлениям и финансированию терроризма уроженец Араванского района Атабек Абдуллаев отпущен из под стражи на период проведения следственных мероприятий. Информацию Turmush подтвердила его супруга Феруза Кадырова, сославшись на информацию своей свекрови.

По словам Кадыровой, работающие в Швеции адвокаты связались с матерью Атабека и сообщили, что его освободили. «Пока неизвестно, как долго продлится расследование. Но до его окончания Атабеку запрещено покидать страну. Мы ждем лишь оправдательный приговор», - сказала Феруза Кадырова.

Отец парня Тургунбай Абдуллаев сообщил, что об освобождении сына из-под стражи узнал из СМИ. Пока с сыном он не связывался.