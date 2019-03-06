Назарбаев: Многодетные семьи должны незамедлительно получить социальную помощь с 1 апреля

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана заявил, что социально - уязвимые и многодетные семьи должны ощутить заботу государства уже в самое ближайшее время, передает пресс-служба Акорды.



В Акорде прошло совещание по вопросам реализации социальной политики под председательством главы государства.

В совещании приняли участие премьер-министр А.Мамин, руководитель администрации президента А.Исекешев и заместитель премьер-министра Г.Абдыкаликова.

Открывая совещание, Нурсултан Назарбаев указал на важность качественной реализации мер, направленных на повышение благосостояния и улучшение качества жизни казахстанцев.

- На состоявшимся недавно съезде партии «Нұр Отан» мы детально обсудили меры социальной поддержки населения. Мною были предложены новые масштабные меры по поддержке малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения. Сегодня мы подробно рассмотрим планы действий по их реализации, - сказал Президент Казахстана.

В ходе совещания Главе государства была представлена информация о плане работы Правительства по выполнению поставленных задач, в том числе законодательному обеспечению реализации социальной политики.

Заслушав доклады участников совещания, Нурсултан Назарбаев отметил необходимость оказания мер социальной поддержки всем остро нуждающимся категориям населения.

- Важно понимать, что средства, выделенные на поддержку социально уязвимых, формируются за счет налоговых отчислений. Поэтому следует разъяснять всем, что государство, соблюдая соответствующий баланс, будет всегда оказывать поддержку остро нуждающимся, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что социально уязвимые и многодетные семьи должны ощутить заботу государства уже в самое ближайшее время.

- Остро - нуждающиеся малоимущие граждане, многодетные семьи должны незамедлительно получить социальную помощь уже с 1 апреля текущего года, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что оценка работы руководителей государственных органов и акимов областей будет напрямую зависеть от уровня благосостояния и качества жизни граждан.

Глава государства особо подчеркнул важность своевременного принятия мер по повышению заработных плат в регионах, осуществлению системных реформ в образовании и здравоохранении, увеличению темпов строительства жилья и внутрирайонных дорог, а также решению проблем в сфере ЖКХ и экологии. Кроме того, было уделено особое внимание разработке и реализации проектов «Құтты мекен» и «Ауыл – Ел бесігі».

- Акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента нужно держать актуальные вопросы жителей регионов на личном контроле и предпринимать конкретные меры по осуществлению поставленных задач. Кроме того, главным направлением также является обеспечение контроля эффективности использования средств, выделяемых на реализацию социальной политики, - сказал Нурсултан Назарбаев.