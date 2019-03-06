Рейтинг стран мира по стоимости мобильного интернета

CA-NEWS (KG) - Британская исследовательская компания Cable.co.uk составила рейтинг стран мира по стоимости мобильного Интернета.

Самый доступный мобильный Интернет оказался в Индии и странах постсоветского пространства. На втором месте - Кыргызстан, на третьем - Казахстан.

Самый дорогой — в Африке, Северной Америке и Западной Европе.

Специалисты Cable.co.uk проанализировали среднюю стоимость 1 Гб мобильного Интернета в долларовом исчислении и составили карту мира в зависимости от дороговизны или дешевизны интернет-трафика в той или иной стране.

Исследователи рассмотрели все доступные для изучения тарифы на мобильный Интернет в конкретной стране и вывели средний показатель стоимости за 1 Гб.

Для этого, например, в Индии пришлось проанализировать 57 тарифных планов, в Руанде — 36, в Дании — 24, в России — 31 и т. д. В рейтинге находится 230 стран, первое место с самым дешевым в мире мобильным Интернетом — у Индии (средняя цена $0,26 за 1 Гб). Совсем ненамного от Индии отстает Кыргызстан — $0,27. В десятке стран с самым дешевым мобильным Интернетом находятся еще две постсоветские республики — Казахстан (третье место, $0,49) и Украина (четвертое место, $0,51).

Аналитики Cable.co.uk отмечают, что Азиатский регион вообще лидирует по доступности мобильного Интернета — подавляющее большинство стран в топ-20 расположены в Азии.

Исключениями стали африканские Руанда (четвертое место, $0,56), Судан (пятое место, $0,68), Демократическая Республика Конго (десятое место, $0,88), а также европейские Финляндия (14-е место, $1,16) и Монако (16-е место, $1,21).

Но говоря в целом о Западной Европе, исследователи отмечают, что Финляндия и Монако составляют исключение. В довольно состоятельных странах этого региона высоки и расценки на мобильный Интернет. Франция заняла 62-е место с $2,99 за 1 Гб, Германия заняла 140-е место ($6,96 за 1 Гб), Великобритания — 136-е место ($6,66). Таблицу замыкают в основном небогатые африканские страны с неразвитой инфраструктурой — на последнем, 230–м месте находится Зимбабве с $75,2 за 1 Гб мобильного Интернета, на предпоследнем — Экваториальная Гвинея с $65,83.