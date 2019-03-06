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  6 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В преддверии 8 марта правозащитники ООН призывают разрушить стереотипы и табу, связанные с менструацией

CA-NEWS (CA) -  В преддверии Международного женского дня правозащитники ООН призвали покончить с дискриминацией, которой женщины и девочки подвергаются во время менструации, и сделать все возможное для защиты их здоровья.

«Cоциокультурные нормы, ущемляющие права женщин, стигматизация, неверные представления и табу, связанные с менструацией, по-прежнему приводят к дискриминации женщин и девочек», – говорится в заявлении экспертов.

По мнению правозащитников, в результате нарушается целый ряд прав женщин и девочек, в том числе права на здоровье, образование, работу, свободу совести и вероисповедания, а также право на участие в культурной и общественной жизни.

«Во многих странах женщины и девочки во время менструации считаются «нечистыми» и «запятнаными», и в связи с этим существует ряд ограничений: например, им запрещают прикасаться к воде или готовить, посещать определенные религиозные церемонии или места отправления культа, или принимать участие в общественных мероприятиях, – говорят правозащитники. – Менструирующих девочек иногда даже заставляют жить вне дома, в сарае, на холоде, где они могут заболеть или же на них могут напасть дикие животные».

У многих женщин и девочек также нет возможности приобрести предметы личной гигиены или воспользоваться ими. В некоторых регионах девочки во время менструации даже не ходят в школу, а женщины – на работу.

«Хотя в некоторых странах дискриминация, связанная с менструацией, была запрещена на законодательном уровне, и были разработаны меры, призванные обеспечить менструирующих девочек и женщин всем необходимым, во многих частях света по-прежнему игнорируют нарушения их прав», – говорится в заявлении экспертов.

Правозащитники также призвали повысить грамотность населения в области репродуктивного здоровья и о связанных с ним физиологических процессов, и разрушить стереотипы, мифы и табу, окружающие эту тему.

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