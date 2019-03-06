Президент Туркменистана провел третье совещание за неделю на тему строительства столицы Ахала и современных сел

CA-NEWS (TM) - 5 марта президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание с участием председателя Меджлиса и вице-премьеров на тему строительства новых населенных пунктов в Туркменистане, сообщает госинформагентство ТДХ.

В первую очередь был затронут вопрос строительства нового района в массиве Чоганлы. «Осуществляемые здесь работы, как и во всех уголках страны, необходимо проводить ответственно и на комплексной основе», – заявил глава государства.

Во-вторых, президент рассмотрел тему возведения в районе Туркменского озера «Алтын асыр» села городского типа.

В-третьих, возведение нового административного центра Ахалского велаята. Бердымухамедов отметил, что применение передовых технологий должно стать основным условием при его строительстве.

В-четвертых, было отмечено, что при строительстве современных сел Халачском, Керкинском, Саятском и Чарджевском этрапах Лебапского велаята самое важное – это обеспечение достойного уровня жизни их населения.