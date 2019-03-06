Глава Минздрава России оказала помощь пассажирке на борту самолета в Ташкент

CA-NEWS (UZ) - Министр здравоохранения России Вероника Скворцова оказала первую медицинскую помощь пассажирке рейса «Аэрофлота» Москва-Ташкент, сообщает ТАСС.

Во время перелета женщине - гражданке Узбекистана - стало плохо, у нее резко заболел живот. По громкой связи в самолете объявили, что требуется врач, и Скворцова откликнулась на просьбу. Министр оценила ситуацию как неугрожающую жизни и принесла медикаменты из своей аптечки, которую всегда возит с собой. Состояние пассажирки стало улучшаться после приема лекарств.

Делегация Минздрава России направлялась в Узбекистан с двухдневным визитом.

Российская делегация проведет переговоры в Министерстве здравоохранения Узбекистана, а также посетит ряд медицинских учреждений страны.

Как сообщалось ранее, в ходе встреч стороны, как ожидается, обсудят возможность открытия филиала одного из медицинских вузов России и строительства в Ташкенте современного многопрофильного медицинского центра, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.