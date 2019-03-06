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  6 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Душанбе и Ташкент намерены наладить совместное производство военной техники

CA-NEWS (TJ) -  Нижняя палата парламента Таджикистана 6 марта единогласно ратифицировала подписанное в августе прошлого года соглашения между Ташкентом и Душанбе о военно-техническом сотрудничестве, сообщает АП.

Выступая по данному вопросу начальник Генштаба Вооруженных сил Таджикистана, первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Эмомали Собирзода заявил, что в рамках реализации данного соглашения две соседние страны могут наладить совестное производство вооружения и военной техники.

Кроме того, соглашения предусматривает совместный ремонт, реконструкцию военного снаряжения, обмен военными делегациями и информацией.

Касаясь вопроса разминирования на границе двух государств Собирзода отметил, что разминирование производится исключительно силами и средствами Узбекистана.

«Они отказались от нашей помощи в данном деле, так как, разминирование осуществляется исключительно на территории соседнего государства», - заявил генерал-лейтенант.

В интервью «АП» Эмомали Собирзода заявил, что сегодня в деле сотрудничества оборонных ведомств двух государств отсутствуют какие-либо проблемы.

«Мы находимся в постоянном контакте с узбекскими коллегами, в ближайшее время проведем очередные совместные учения вооруженных сил Таджикистана и Узбекистана», - отметил он.

Первые антитеррористические учения солдат и офицеров оборонных ведомств Таджикистана и Узбекистана прошли на согдийском военно-учебном полигоне «Чорухдайрон» в сентябре прошлого года.

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