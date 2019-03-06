В Казахстане предлагают ввести наказание за микротравмы на рабочем месте

CA-NEWS (KZ) - На Координационном совете министерства труда и социальной защиты населения Казахстана обсудили вопрос обеспечения безопасных условий труда, в ходе которого были высказаны ряд предложений, передаёт корреспондент BNews.kz.

Как сообщили в Минтруда, ежегодно в организациях допускаются свыше 2 тысяч несчастных случаев на производстве, из них около 300 – со смертным исходом. В этой связи, информационную кампанию "Безопасный труд" проведут по Казахстану в этом году.

"Информационная кампания имеет цель привлечь внимание работодателей и работников предприятий, компаний, государственных структур к созданию здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах", - сказал председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Акмади Сарбасов.

Заместитель Председателя Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин предложил включить в Трудовой кодекс нормы, обязывающие работодателю включить любые травмы работников.

"Первое, требования, которые на сегодня установлены, к сожалению, исполняются формально. Это и подготовка инструкции, обучение. Мы думаем, назрела необходимость в реформировании трудового законодательства в части усиления роли и профилактики. Существующие системы позволяют скрывать работодателю лёгкие несчастные случаи. Мелкие инциденты, которые происходят на производстве, вообще не попадают в статистику производственного травматизма. Это явное нарушение прав работников, позволяющее скрыть рабочее состояние в условиях труда у работодателя. Целесообразно, мы думаем, включить в Трудовой кодекс нормы, обязывающие работодателю включить любые травмы работников, в том числе микротравмы, которые может и не привели к потере трудоспособности, но они представляют собой определённое состояние этих людей", - отметил Сатыбалды Даулеталин.

Также в ходе Координационного совета Профсоюзом предложено создание единой информационной системы учета и контроля несчастных случаев.

"В том числе необходимо создание атласа профессий, использующего для трудоустройства пострадавших от несчастных случаев, чтобы они не оказались за бортом. Это те же работники, наши люди", - заключил зампредседателя Профсоюзов Казахстана.

Отметим, по статистике государственного контроля, в котором говорится, что по итогам 2018 года госинспекторами труда было выявлено 11 тысяч нарушений в части несоблюдения правил.

По данным главы Комитета, в результате несчастных случаев в 2018 го