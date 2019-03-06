На монгольском предприятии «Эрдэнэт» объявлена чрезвычайная ситуация на 6 месяцев

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 6 марта прошло очередное правительственное заседание, по завершению которого начальник Управления по делам Правительства Л.Оюун-Эрдэнэ провёл пресс-конференцию, передает Монголия Сейчас.



“В ходе сегодняшнего правительственного заседания принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации на предприятии “Эрдэнэт” на 6 месяцев. За это время деятельность предприятия будет проходить в нормальном режиме, но такое решение принято с целью проверки необходимых финансовых документов. В случае необходимости соответствующая информация будет внесена на ознакомление сессии ВГХ. По поручению Премьер-министра создана Рабочая группа по оперативной реализации Постановления Правительства. По завершению заседания Правительства Рабочая группа сразу выезжает на предприятие “Эрдэнэт”, — подчеркнул Л.Оюун-Эрдэнэ.

Далее начальник Управления по делам Правительства отметил:

“Вопрос, связанный с предприятием “Эрдэнэт”, является универсальной системой по отмыванию денег, используемой в странах Юго-Восточной Азии. Это система мелких мошеннических действий, которая наблюдается в 13 странах мира… С целью уточнения вопроса, связанного с отмыванием денег, Главное разведывательное управление и Главное полицейское управление осуществили меры предупреждения и задержали ряд лиц. Сегодня будет направлено обращение в Прокуратуру. Мы считаем, что Прокуратура препятствовала деятельности Главного полицейского управления на протяжении примерно года. В ближайшие дни вопрос будет направлен в суд. Монгольский народ пристально следит за тем, у какого должностного лица и каким образом дело будет заторможено.

В связи со вчерашними событиями на правоохранительные органы было оказано давление со стороны некоторых политиков и лиц, ранее занимавших высокие политические должности. В случае, если продолжатся такого рода действия в дальнейшем, общественность будет проинформирована об этих лицах. В случае таких повторных действий, будут названы имена этих лиц”.