Задержан ряд высокопоставленных чиновников Генпрокуратуры Узбекистана - СМИ

CA-NEWS (UZ) - Источники в правительстве Узбекистана сообщили о задержании 4 и 5 марта группы высокопоставленных чиновников Генеральной прокуратуры республики. Однако в Генпрокуратуре заявили об отсутствии у них такой информации, передает centralasian.org.

По словам независимых друг от друга источников, среди задержанных 5 марта сотрудниками Службы государственной безопасности чиновников Генпрокуратуры есть заместитель генерального прокурора Гайрат Хидоятов и начальник Управления по обеспечению полномочий прокурора в административном судопроизводстве Икрам Исканов.

По данным источников, 4 марта сотрудниками спецслужб были задержаны начальник Управления по расследованию особо тяжких преступлений Генпрокуратуры Шохмухаммадбек Мухамеджанов и заместитель прокурора города Ташкента Ёркин Абдуллаев.

Как говорят источники в системе юстиции, задержанные чиновники являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по статье 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») Уголовного кодекса республики.

Задержания прокурорских работников происходят на фоне ареста десятка руководящих сотрудников силовых структур Узбекистана.

В Генеральной прокуратуре не стали комментировать аресты прокурорских работников, произошедших 4 и 5 марта, заявив, что главный надзорный орган «не располагает такой информацией».