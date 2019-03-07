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  7 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Жителей Таджикистана убедили платить за несуществующую работу в Европе

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане задержали троих из четырех руководителей компании "Гардуна". Они обещали устроить 200 человек на чешский автомобильный завод "Шкода".

Четвертый подозреваемый, гражданин Чехии Вацлав Скохоутил, в страну не приезжал и общался с клиентами через вайбер. Его обещают объявить в розыск через Интерпол.

Директор фирмы "Гардуна" Бахтиер Арабов и двое его заместителей Тохир Рустамов и Тоус Хушкадамова задержаны по заявлению 36 обманутых клиентов. Клиентами, доверившими свои деньги этой компании, были 231 человек. Около трети из них взяли деньги в долг в банках в надежде расплатиться с первой же зарплаты. Таджикистанцам обещали трудоустройство и с каждого брали от 500 до 1320 долларов.

Люди приезжали подавать документы из всех регионов Таджикистана. Организаторы схемы обещали оформить им визы, разрешение на работу, место в общежитии и работу на чешском автомобильном заводе "Шкода" и зарплату 1300 евро в месяц. Записывали всех, вне зависимости от специализации и опыта работы. У компании была лицензия на деятельность в Таджикистане, так что люди им верили. Но за полгода "Гардуна" так и не отправила на завод ни одного человека.

Только у 36 подавших заявление таджикистанцев руководство компании забрало 32 тысячи долларов и сто тысяч сомони ($10 тыс). Обманутые несостоявшиеся мигранты каждый день собираются небольшими группками у здания прокуратуры и управления по борьбе с коррупцией – хотят узнать последние новости. Клиенты "Гардуны" уже не верят, что получат свои деньги назад.

Полная сумма, полученная подозреваемыми в мошенничестве от желающих уехать на заработки в Чехию, пока только подсчитывается.

Гражданин Чехии Вацлав Скохоутил связывался с каждым клиентом фирмы по вайберу практически каждый день – успокаивал людей, обещал, что все проблемы будут решены в ближайшее время, высылал им фотографии завода и общежития. После задержания руководства компании он перестал выходить на связь. В антикоррупционном ведомстве говорят, что в ближайшее время Скохоутил будет объявлен в международный розыск.

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