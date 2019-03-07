Российский банк подал в суд на бывшего главу GM Uzbekistan Тохиржона Жалилова

CA-NEWS (UZ) - Российский банк «Возрождение» обратился в арбитражный суд Воронежской области с заявлением о банкротстве экс-гендиректора узбекско-американского автоконцерна GM Uzbekistan, экс-совладельца воронежского дилера Uz-Daewoo и сети автосалонов «Км/ч» Тохиржона Жалилова.

Если суд удовлетворит иск, то имущество Жалилова будет продано на аукционе и передано банкам-кредиторам.

Бывший председатель Совета директоров компании GM Uzbekistan Тохиржон Жалилов 6 марта заявил, что не сможет прокомментировать вопрос задолженности и попросил "оставить его в покое".

Иск, поданный банком «Возрождение» в арбитражный суд РФ, еще не принят к производству.

По данным российской коммерческой газеты "Коммерсант.ру", долг Жалилова превышает 20 миллиардов рублей (300 миллионов долларов).

По словам бывшего директора по маркетингу московского представительства Ravon, принадлежащего компании "Узавтосаноат", Елены Кузнецовой, никаких действий по взысканию долгов с бывшего дилера Тохиржона Жалилова или офиса Ravon нет.

- Долги есть, но не как пишет пресса 20 миллиардов рублей. Фактическая сумма долга не ограничивается одним банком. Никто ещё не подавал в арбитраж, и у Тохиржона Жалилова сегодня нет долговых проблем, - сказала Елена Кузнецова.

Воронежская журналистка Анна Нараева, изучающая эту тему, сказала, что по документам, которые она видела, долг Тохиржона Жалилова перед десятками компаний в России превышает 10 миллиардов рублей (150 миллионов долларов).

В распоряжении Нараевой имеется официальный ответ российского банка «Возрождение» по поводу долгов.

В документе говорится, что "Т.А.Жалилов является поручителем между ПАО "Возрождение" и ООО "АвтоЛидер", ООО "КрасКар", ООО "ЛадаАвтоВоронеж" и ООО "УзДэуАвто-Воронеж". Жалилов несет юридическую ответственность за долги этих компаний перед банком.

Согласно тому же документу, сумма долга, по которому Тохиржон Жалилов является поручителем, составляет 854 миллиона рублей (около $13 млн). Более 712 миллионов рублей ($10,8 млн) составляют основные неоплаченные долги и проценты.

«Эти долги не были возвращены до 1 марта 2019 года. Банк обратился в Арбитражный суд Воронежской области 1 марта 2019 года с просьбой о погашении этих долгов», - говорится в документе.

Воронежская журналистка Анна Нараева заявила, что после того, как Арбитражный суд примет иск в производство, Жалилов и основанные им компании, а также принадлежащие «Узавтосаноату» автомобили в Уфе, Воронеже и других городах России могут быть конфискованы.

Согласно данным, бывший директор GM Uzbekistan, бывший заместитель председателя "Узавтосаноат" Тохиржон Жалилов и близкие ему представители GM приобретали для компании частную собственность и бизнес-системы за счет кредитов российских банков в Воронеже, Липецке и Ижевске.

На 17 000 автомобилей, которые были заложены в качестве гарантии, в настоящее время наложен арест по требованию банков-кредиторов, ожидается судебное решение.

50-летний Тохиржон Жалилов, который в настоящее время является главой компании «Узбекозиковкатхолдинг», как-то был арестован по обвинению в коррупции, когда он возглавлял GM Uzbekistan.

Однако после смерти президента Ислама Каримова Жалилов был освобожден из-под стражи и посещал следственные органы из дома.

Обвинения против Жалилова были сняты после смерти Каримова. Он вернулся в свою должность руководителя компании GM Uzbekistan. В феврале 2017 года Жалилов был вновь возвращён на должность заместителя председателя правления Узавтосаноата.