В Узбекистане подросток спрыгнул с крыши школы, чтобы покончить с собой

CA-NEWS (UZ) - Мать ученика, который пытался покончить с собой в общеобразовательной школе Янгиюльского района Ташкента, обвинила администрацию школы в доведении до самоубийства.

28 января ученик 9-го класса школы № 4 г. Янгиюля Хакимов Бекшлан выбросился с крыши двухэтажного здания школы. В результате подросток остался инвалидом до конца своих дней. Городская прокуратура расследовала инцидент и пришла к выводу об отсутствии признаков преступления. Представитель отдела народного образования заявил, что после инцидента был уволен заместитель директора школы, и в отношении двух учителей были приняты дисциплинарные меры.

По словам матери школьника, решившего покончить с собой, Мукаддас Рахмонкуловой, её сын прикован к постели.

Врачи сказали ему, что он останется инвалидом на всю жизнь.

Рахмонкулова обвинила руководство школы и учителей в доведении её сына до самоубийства.

"Они нашли в кармане моего сына электронную сигарету и выдали его за наркомана. Если у него нашли в кармане, это не значит, что он её курил. Учителя подумали, что эта электронная сигарета для курения кальяна. Ему сильно угрожали, что посадят в тюрьму на пять лет. Меня тоже вызвали в школу. Завуч сказал мне: «вот что нашли у вашего воспитанного ребёнка», и добавил: «с этим его посадят в тюрьму на пять лет». Когда я сказала: «Это нашли у моего сына», мой ребёнок убежал на крышу школы и со словами «простите меня» бросился вниз", - рассказывает Рахмонкулова.

Классный руководитель подростка Дильбар Кумихбаева, отрицает утверждения матери о том, что учителя виновны в доведении до самоубийства школьника. По словам Кумихбаевой, у подростка были склонности к суициду.

Янгиюльская прокуратура провела расследование по делу и пришла к выводу, что нет признаков преступления.

Самоубийства нередки в Узбекистане, особенно среди школьников и учащихся колледжей. За последние три месяца сообщалось о десяти таких случаях.