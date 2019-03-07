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  7 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Страны Центральной Азии в списке самых комфортных и опасных для ЛГБТ

CA-NEWS (CA) -  Сайт Spartacus.gayguide, занимающийся организацией туризма для членов ЛГБТ-сообществ, опубликовал список самых комфортных и самых опасных стран мира для посещения представителями секс-меньшинств в 2019 году.

Лидером по уровню толерантности среди центральноазиатских стран стал Казахстан, который занял 83-е место в рейтинге с общим баллом -1. Кыргызстан оказался на 95-й строчке (-2), Таджикистан – на 110-й (-4).

Узбекистан и Туркменистан, по мнению авторов рейтинга, находятся среди аутсайдеров, потому ехать представителям ЛГБТ туда не рекомендуют.

Узбекистан с показателем -8 занял 159-е место, Туркменистан оказался на 174-м месте, набрав -9 баллов. В рейтинге подчёркивается, что в обеих странах на негативное отношение населения к ЛГБТ влияет религия, также в местных законах предусмотрено уголовное преследование гомосексуалистов.

На последнем, 197-м месте рейтинга находится один из регионов России – Чеченская республика – с показателем -16 баллов.

Самыми безопасными странами для представителей ЛГБТ-сообществ являются Канада (+10), Португалия (+10) и Швеция (+10).

При составлении рейтинга учитывались: законодательство стран, в частности наличие антидискриминационных законов либо же законов, притесняющих права ЛГБТ-сообществ, разрешение или запрет однополых браков, отношение к трансгендерам, угроза жизни представителям секс-меньшинств.

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