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  7 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Внеочередное заседание парламента Монголии пройдет 18-29 марта

CA-NEWS (MNG) -  18-29 марта пройдет внеочередное заседание парламента (Великого Госхурала) Монголии, сообщает ARD.

Ранее президент Монголии Халтмаагийн Баттулга потребовал созвать внеочередное заседание законодательного органа, направив официальное письмо главе Великого Госхурала Гомбожавыну Занданшатару.

Напомним, что парламент Монголии закрыл осеннюю сессию 2 февраля 2019 года. В ее рамках предполагалось рассмотреть более 20 законопроектов и резолюций. Однако монгольские парламентарии не смогли выполнить план из-за приостановки деятельности высшей законодательной власти более чем на 40 дней, вызванной разногласиями между бывшим спикером Великого Госхурала Миеэгомбыном Энхболдом и рядом депутатов.

29 января 2019 года М. Энхболд был освобожден от должности спикера монгольского парламента.

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