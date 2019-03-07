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  7 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы начался чемпионат Казахстана по стрельбе из лука среди молодежи

CA-NEWS (KZ) -  Воспитанники алматинскиx военно-патриотическиx клубов приняли участие в чемпионате Казахстана по стрельбе из лука среди молодёжи, сообщает Zakon.kz.

В свете объявленного Года молодежи в Алматы организован чемпионат Казахстана по стрельбе из лука среди молодёжи, в котором приняли активное участие кадеты и военно-патриотические клубы города. Всего в юношеском соревновании будут участвовать более 200 детей из Алматы, Астаны, Шымкента и Алматинской, Павлодарской Карагандинской, Акмолинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областей.

- В рамках начавшегося Года молодежи реализовывается множество проектов, направленных на всестороннее развитие молодого поколения, - говорит начальник Департамента по делам обороны г. Алматы Амантай Усербаев. – И, конечно же, в Алматы тоже проводится большое количество мероприятий с участием молодежи.

Цели и задачи данных соревнований это - отбор перспективных спортсменов, популяризация вида спорта стрельбы из лука, приобретение опыта и достижения стабильности выступления на официальных соревнованиях, формирование спортивной мотивации, пропаганда здорового образа жизни.

Соревнования проводятся по двум дисциплинам - классический и блочный лук (компаунд).

- Стрельба из лука это невероятная психологическая подготовка, - военрук Алматинского военно-патриотического клуба Бахытжан Перимбетов. - Уже после года занятий в секции стрельбы из лука ребенок становится более собранным, решительным и внимательным. А постоянный контроль за дыханием во время стрельбы позволяет развить дыхательную и сердечно-сосудистую систему.

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