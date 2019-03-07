Волк напал на женщину с ребенком в Костанайской области

CA-NEWS (KZ) - 5 марта в селе Ашутасты Костанайской области волк напал на людей, сообщает портал Алау.kz.

Животное укусило ребенка и взрослого.

- Начат курс антирабической иммунизации для пострадавших. Ребенок находится на стационарном лечении в Аркалыкской региональной больнице, взрослый человек находится на амбулаторном лечении. Патологический материал от животного отобран и направлен на исследование в лабораторию Костанайский филиал республиканской ветлаборатории", — сообщила руководитель отдела эпидемиологического надзора за карантинными и особо- опасными инфекциями Людмила Налобина.

Департамент охраны общественного здоровья выявляет круг лиц, подвергшихся риску заражения бешенством.