«Алмазный» миллиардер умер во время операции по увеличению полового органа в Париже

CA-NEWS (CA) - Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время операции по увеличению полового органа, сообщила газета Sudinfo.be.

Во время операции торговцу бриллиантами сделали инъекцию в гениталии, после которой у Ланиадо остановилось сердце. Медики пытались реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось.

Операция проходила в клинике вечером в нерабочие часы.

Как пишет Daily Mail, Ланиадо сильно комплексовал из-за своего маленького роста. «Он переставал думать о росте лишь на то время, пока бухгалтер по его просьбе зачитывал информацию о его банковском счете, что происходило много раз в день», — рассказывал изданию приятель покойного.

Предпринимателю было 65 лет. Ланиадо сделал свое состояние на торговле бриллиантами и считался одним из главных экспертов по оценке алмазов. Он начал свою карьеру в возрасте около 20 лет с торговли драгоценными камнями в Центрально-Африканской Республике. Позже основал компанию Omega Diamonds, которая базируется в Антверпене, сообщает Sputnik France.

В 2015 году Ланиадо продал бриллиант "Голубая Луна Жозефины" за рекордную сумму 48,5 миллиона долларов.

Эхуд Ланиадо владел самым дорогим пентхаусом в Монако стоимостью более 30 миллионов фунтов стерлингов, а также домом в пригороде Лос-Анджелеса Бель-Эйре.