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  7 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Венесуэла потребовала от посла Германии покинуть страну. Ему дали 48 часов

CA-NEWS (CA) -  Правительство Венесуэлы объявило посла Германии Даниэля Кринера персоной нон грата и потребовало, чтобы он покинул страну в течение 48 часов, пишет Euronews.

Венесуэльские власти обвиняют немецкого дипломата во вмешательстве во внутренние дела страны.

Это произошло после того, как Германия оказалась в числе стран, признавших соперника Мадуро, Хуана Гуайдо, законным лидером страны.

"Венесуэла считает неприемлемым, что иностранный дипломат ведёт себя на её территории скорее как политик, участвующий в заговоре экстремистских секторов венесуэльской оппозиции", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Венесуэлы.

В МИД Германии подтвердили сообщения о том, что Кринер объявлен персоной нон грата.

4 марта Кринер вместе с дипломатами из других стран Европы, Латинской Америки и США в международном аэропорту Каракаса ожидал прибытия временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Посол в своем микроблоге в Twitter назвал его возвращение шагом к политическому и мирному процессу по преодолению кризиса в Венесуэле.

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