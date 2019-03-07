МТС заплатит США $850 млн за коррупцию в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Российский мобильный оператор МТС заключил мировое соглашение с комиссией по ценным бумагам и биржам США и американским минюстом насчёт расследования по бывшей "дочке" оператора в Узбекистане и в рамках него выплатит штраф в размере $850 млн, сообщает пресс-служба компании.

В компании указали на то, что соглашение поставило точку в расследовании 2004–2012 годов вокруг бывшей дочерней компании оператора в Узбекистане.

Штраф МТС будет выплачивать из средств, которые были зарезервированы на эти цели по итогам III квартала 2018 года.

Еще до начала расследования МТС ушла с мобильного рынка Узбекистана. В 2012 году власти страны лишили компанию лицензий на оказание услуг. Тогда компания списала $579 млн. убытков. В 2014 году была еще одна попытка войти на рынок Узбекистана, но спустя два года МТС продала свои акции узбекскому государству. Убытки составили 2,7 млрд рублей ($41 млн).

Напомним, что в США и нескольких европейских странах в 2013 году начались расследования по крупным финансовым аферам в Узбекистане. Телекоммуникационные компании – TeliaSonera, российские VimpelCom и МТС – подозревались в даче взятки в особо крупных размерах фирмам, которые контролировались Гульнарой Каримовой. Следствие посчитало, что МТС и Veon выплатили связанным с Гульнарой юрлицам более $500 млн взяток. Деньги требовались, чтобы использовать влияние в правительстве Узбекистана и помочь компаниям выйти на новый рынок и работать на нем.

В частности, МТС вышла на рынок Узбекистана в августе 2004 года, купив 74% местной компании «Уздунробита» за $121 млн. При этом за 33% акций МТС заплатила $100 млн офшору Swisdorn (принадлежащим близким к Каримовой людям), а за 41% — лишь $21 млн американской International Communication Group. Таким образом, цена для компании, связанной с дочерью президента, была в шесть раз выше, чем для американского продавца. В целом Минюст США насчитал между МТС и Swisdorn с Takilant как минимум восемь спорных сделок на общую сумму $380 млн.