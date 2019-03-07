В Казани проходит конкурс «Краса Узбекистана 2019»

CA-NEWS (UZ) - В Доме дружбы народов Татарстана в Казани на днях состоялся отборочный тур конкурса красоты и таланта «Краса Узбекистана 2019». Всего в конкурсе приняло участие 16 девушек, шесть из которых стали финалистками – все они являются студентками казанских вузов, сообщает представительство Татарстана в Узбекистане.

В отборочном туре узбекские красавицы представили творческие номера, раскрыли свою личность в видеопрезентации о себе, исполнили народные песни и танцы, а также участвовали в конкурсе «Сценическое слово».

По итогам отборочного тура в финал прошли шесть узбекских девушек, приехавших учиться в Казань из Ташкента и Ростова-на-Дону.

Активистка Совета татарской молодежи Татарского общественного культурно-просветительного центра города Ташкента, а ныне студентка первого курса Института полимеров КНИТУ-КХТИ Лилия Камилова станцевала узбекский танец и рассказала о себе на узбекском языке.

Финал конкурса «Краса Узбекистана 2019» состоится 21 марта в Доме дружбы. Победительница традиционно представит Узбекистан на Международном студенческом конкурсе красоты и таланта «Жемчужина мира 2019», который состоится в Казани.