Таджикский оппозиционер Ш.Гадоев заявил, что был похищен и доставлен в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Шарофиддин Гадоев, лидер оппозиционного движения «Реформы и развитие Таджикистана», вечером 5 марта, почти четыре дня после своего возвращения из Таджикистана в Европу впервые прокомментировал, что же с ним произошло, передает Ахбор.

Гадоев в в своем видеовыступлении подтвердил, что он был похищен спецслужбами России и Таджикистана в середине февраля и насильно вывезен из Москвы в Душанбе. Гадоев назвал видео и фотографии, опубликованные от его имени в Душанбе, "инсценированными” и сообщил, что 7 марта на встрече с журналистами в Амстердаме расскажет подробности всего, что с ним произошло в России и Таджикистане.

Шарофиддин Гадоев начал свое видеовыступление, опубликованное вечером 5 марта Национальным альянсом – коалицией таджикских оппозиционных сил в Youtube – с благодарностью в адрес всех, кто поддерживал его в эти дни. Гадоев подчеркнул роль МИД и парламента Нидерландов, посольств Германии и США в Таджикистане, а также миссий ОБСЕ и Евросоюза в Душанбе, правозащитных организаций, гражданское общество и журналистов.

Шарофиддин Гадоев в своем выступлении впервые самолично подтвердил, что он был незаконно похищен в России и насильно вывезен в Таджикистан. Он назвал свое дело "делом о моем похищении в Москве”.

Гадоев назвал свое освобождение результатом коллективной борьбы.

Шарофиддин Гадоев в продолжении своего видео заявил, что хотя он сам уже на свободе, но не чувствует себя полностью свободным: "Потому что еще десятки и сотни заключенных, которые были похищены и насильно привезены, томятся в тюрьмах, они не свободны. Пока политические заключенные, как Махмадрузи Искандаров, Зайд Саидов, Бузургмехр Ёров, Максуд Ибрагимов, Мухаммадали Хаит и десятки других политических заключенных не будут освобождены из тюрем Таджикистана, я не могу чувствовать себя полностью свободным. Потому что завтра каждый из нас может оказаться на их месте.”

Шарофиддин Гадоев, 33-летний критик нынешнего правительства Таджикистана, в 2012 году покинул страну и в 2016 году получил статус политического беженца в Нидерландах.

Гадоев 13 февраля поехал в Москву для встречи с представителями российских властей. + него был обратный билет в Амстердам на 16 февраля, но утром 15 февраля он вдруг оказался в Душанбе

МВД Таджикистана сообщило, что Гадое вернулся по своей воле, искренне раскаившись в содеянном, и хочет, чтобы его деяниям дали юридическую оценку согласно законам РТ. Были опубликованы несколько видео, где Гадоев заявлял, что вернулся по собственной воле. Также был опубликован плохо инсценированный фильм о том, как Гадоев сам явялется в ЛОВД Душанбинского аэропорта и заполняет явку с повинной и просьбу об амнистии.

Но 20 февраля таджикская оппозиция опубликовали видео, записанное Гадоевым еще перед поездкой в Москву и где он заявляет, что если вдруг окажется в Таджикистане, это значит, что его похитили, так как по своей воле он никогда не вернется и не сдастся нынешним властям.

2 марта при посредничестве властей Королевства Нидерландов, посольства Германии в Таджикистане и других международных структур, власти Таджикистана разрешили Гадоеву вернуться в Европу рейсом Душанбе – Франкфурт той же авикомпании "Сомон Эйр”, на самолете которого в ночь с 14 на 15 февраля его привезли из Москвы в Душанбе.

Власти Таджикистана, а также европейские власти пока официально не комментировали подробности посреднической миссии по освобождению Шарофиддина Гадоева.