В Совбезе ООН обсудили доклад о применении химоружия в сирийской Думе

CA-NEWS (CA) - В апреле прошлого года в сирийской Думе применялся хлор. Об этом говорится в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который в среду, 6 марта был представлен членам Совета Безопасности. Консультации прошли за закрытыми дверями, говорится на сайте организации.



Согласно заключению Миссии ОЗХО по установлению фактов, есть все основания полагать, что «7 апреля в качестве оружия было использовано токсичное химическое вещество», - две недели спустя были обнаружены следы хлора. Инцидент в Думе, в ходе которого предположительно было применено химическое оружие, произошел во время осады сирийскими войсками пригорода Дамаска -Восточной Гуты, находившейся под контролем оппозиционных вооруженных групп. В интернете циркулировали кадры, изображающие задыхающихся детей, предположительно снятые после химической атаки.

Россия, поддерживающая сирийские власти, отвергла предположения о применении отравляющих веществ, объявив, что химатака была инсценирована. Сирийское правительство отрицало свою причастность к этому инциденту. Однако США, вместе с Великобританией и Францией совершили воздушные удары по объектам, которые, по их утверждению, были связаны с производством химического оружия.

В докладе ОЗХО не уточняется, кто мог применять хлор. Там не содержится никаких свидетельств того, что, как утверждали сирийские власти, оппозиция в Думе производила химическое оружие на местном заводе.

В июне прошлого года Комиссия по установлению фактов в докладе Совету ООН по правам человека, утверждала, что в ходе осады Восточной Гуты и операции сирийской армии и ее союзников против оппозиции совершались военные преступления и преступления против человечности.