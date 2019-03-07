Таджикистан и его никуда не годный интернет, - Eurasianet.org

CA-NEWS (TJ) - В начале этого года в Таджикистане произошло то, что даже самые заядлые пессимисты едва ли могли себе представить. Интернет стал работать еще медленнее, говорится в статье Eurasianet.org.

Скорость падает. Власти продолжают усиливать цензуру в интернете, лишая пользователей доступа к их любимым сайтам. Время от времени блокируется доступ к таким социальным сетям, как Twitter, видеохостингу YouTube и местным новостным сайтам «Азия-Плюс» и «Авеста».

Технически продвинутые пользователи пытаются обойти блокировку при помощи VPN-приложений. Однако специалисты, ответственные за осуществление цензуры, научились отключать и их. Но скорость настолько низкая, что просмотр страниц становится практически невозможным даже при использовании VPN-сервисов.

Среди других популярных ресурсов, которые, как правило, становится невозможно использовать, являются приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp, Viber и Signal. В большинстве случаев дозвониться и нормально поговорить при помощи них можно только поздней ночью.

Частные поставщики интернет-услуг выражают недоумение по поводу того, что происходит с этими приложениями. Некоторые из них предполагают, что они тоже были заблокированы.

Одна из возможных основных причин кроется в озвученном в январе призыве главы налогового комитета Нусратуллы Давлатзоды взимать плату за голосовые звонки, сделанные с помощью приложений.

Непонятно, как это будет работать на практике, так как большую часть звонков с помощью таких сервисов, как WhatsApp, люди, подключенные к интернету, могут осуществлять бесплатно. Один из предполагаемых способов – каким-то образом рассчитать объем потребляемого трафика при совершении исходящих и входящих звонков, и на этой основе определить размер платы.

По словам Давлатзоды, возглавляемое им ведомство представило в парламент предложение по этому вопросу. Отвечая на вопросы журналистов о том, как будет рассчитываться размер платы, он ответил, что со временем все прояснится. Но только после принятия закона, добавил он.

Сабуровский рай

Самый большой бич этой сферы – Государственная служба связи.

Этот, с позволения сказать, орган регулирования и надзора, несомненно, не похож ни на один другой в мире. Помимо разработки законов и обеспечения их исполнения он также управляет государственным оператором связи «Точиктелеком». Эта компания, в свою очередь, владеет центром обработки данных – Единым коммутационным центром (ЕКЦ) – через который идет весь интернет-траффик между страной и внешним миром.

Внесенные в начале 2018 года в законодательство изменения значительно расширили для «Точиктелекома» возможности получения прибыли. Ссылаясь на некие проблемы с безопасностью, власти запретили местным операторам фиксированной и мобильной связи приобретать интернет-трафик у соседних стран. Теперь интернет-провайдеры должны покупать интернет у «Точиктелекома». Благодаря этому у компании появился серьезный рычаг давления на конкурирующие с ней компании, находящиеся в частном владении.

Все те, с кем удалось поговорить Eurasianet.org во время написания этой статьи, давали комментарии на условиях анонимности, опасаясь преследования.

Менеджер одной местной компании, поставляющей интернет-услуги, сказал, что с начала 2019 года «Точиктелеком» вынуждает провайдеров покупать большие пакеты данных. Для компании-монополиста это не составляет труда.

«Они оказывают на нас давление, снижая скорость интернета и блокируя веб-сайты и некоторые ресурсы», – сказал Eurasianet.org менеджер.

Другой источник, представитель мобильной компании, сказал Eurasianet.org, что «Точиктелеком» установил цену, в два-три раза превышающую плату за интернет-трафик, которую раньше взимали партнеры из Кыргызстана и Узбекистана.

«Точиктелеком» отказался предоставить информацию по этому вопросу, сославшись на необходимость соблюдать коммерческую тайну.

Ответственность за все происходящее практически полностью лежит на главе Службы связи Бег Сабуре (до смены фамилии известном как Бег Зухуров).

Сабур занимает эту должность с 2011 года, но он значительно упрочил свои позиции в 2015 году, когда его сын Рамза женился на одной из дочерей президента Эмомали Рахмона, Замире. С тех пор он продвинулся далеко вперед.

Именно в декабре того же года возник ЕКЦ. В своем описании системы таджикские официальные лица дают понять, что она некоторым образом напоминает российскую СОРМ – мощный механизм фильтрации данных, используемый службами безопасности в нескольких постсоветских странах для отслеживания онлайн-контента и обмена информацией между пользователями.

Не имеет значения, располагает ли в действительности Таджикистан этой ультрасовременной системой мониторинга данных: заявление о ее существовании позволило Службе связи взимать с мобильных компаний абонентную плату в размере 20 дирхамов (0,02 доллара США) за каждый входящий и исходящий международный вызов. Учитывая, что сотни тысяч таджиков работают за границей, и телефон – единственный способ поддерживать связь с семьей на родине, это уже составляет кругленькую сумму. Эти деньги якобы используются для обслуживания системы.

Другие ограничения оказались не менее выгодными для бизнесменов, находящихся в особо благоприятном положении.

В прошлом году Сабур распорядился проверить Wi-Fi роутеры в общественных местах, таких как кафе и рестораны. Возглавляемая им организация объяснила, что проверка вызвана желанием защитить здоровье населения.

«Время от времени мы сталкиваемся с использованием китайских роутеров, которые наносят вред здоровью людей. Наша обязанность – предотвратить это», – сказал местным СМИ представитель Службы связи, имя которого не называется.

Позднее выяснилось, что компании, предлагающие общедоступные сети Wi-Fi, заставили приобретать интернет у провайдера под названием «Ошно-Групп». Эта же структура организовала платные точки беспроводного доступа по всему Душанбе.

«Ошно-Групп» принадлежит одному из пяти сыновей Сабура – Сиёвушу Зухурову.

Но для других – дела в отношении этой отрасли обстоят не так радужно.

По данным принадлежащего Сабуру агентства, общий объем доходов в секторе упал до 275 миллионов долларов в 2018 году по сравнению с 550 миллионами долларов в 2013 году.

Просвета в конце тоннеля нет

Согласно подсчетам Международного союза электросвязи при ООН, общая пропускная способность в Таджикистане в 2015 году составляла около 10 гигабайт в секунду. К 2017 году она снизилась до 4,15 гигабайт в секунду. Во всех странах Центральной Азии наблюдается обратная тенденция.

Заместитель руководителя Службы связи Илхомжон Атоев не хочет слышать ничего подобного. На пресс-конференции 28 января он сказал, что с марта пропускная способность в Таджикистане будет увеличена с 20 до 50 гигабайт в секунду. Для убедительности Атоев добавил, что только за последний год он удвоился.

Любой пользователь интернета в Таджикистане знает, что это полнейшая ерунда. В действительности в январе одна аналитическая компания оценила скорость мобильного интернета в Таджикистане как самую медленную в мире.

Эксперты предупреждают, что улучшения в ближайшее время ожидать не стоит. Один аналитик в сфере телекоммуникаций, хорошо знакомый с деятельностью Службы связи, сказал Eurasianet.org, что ни у кого в правительстве нет особого стимула что-то менять.

«ЕКЦ появился и функционирует уже более года. Доходы продолжают падать, и теперь вдобавок ко всему интернет работает медленнее, а объем и качество услуг снижается», – сказал аналитик.

Предполагалось, что регулирующим органом, наделенным широкими полномочиями, станет совет по наблюдению за телекоммуникациями при президентской администрации.

«Еще в 2011 году совет провел два заседания под председательством самого президента Таджикистана. Были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся плана действий по развитию отрасли. Эксперты высказали свое мнение по различным вопросам, – сказал аналитик. – Но с 2012 года совет не проводил никаких совещаний, и это несмотря на то, что ситуация в отрасли постоянно ухудшается».