Узбекистан занял 16-место, Казахстан- 20-е в рейтинге стран по уровню загрязненности воздуха

CA-NEWS (UZ) - Странами с самым загрязненным воздухом признаны Бангладеш, Пакистан и Индия, самый чистый воздух – в Австралии, Финляндии и Исландии, информирует организация AirVisual.

Узбекистан занял 16-е место в рейтинге стран с наиболее загрязненным воздухом за 2018 год, составленном международной организацией AirVisual, которая занимается мониторингом качества воздуха.

Узбекистан в рейтинге возглавил страны, отмеченные желтым цветом. Это значит, что концентрация примесей в воздухе приемлема, однако чувствительным к загрязнению людям следует беречь здоровье. Среди других стран региона в рейтинг вошёл Казахстан, который занял 20-е место. Остальные страны Центральной Азии в рейтинг не вошли.

Из стран СНГ, Литва занимает 42-е место, Украина - 49-е, Россия - 58-ю позицию.

Возглавляют рейтинг Бангладеш, Пакистан и Индия – в этих странах самый грязный воздух; самый чистый – в Австралии, Финляндии и Исландии.

Составители рейтинга отмечают, что загрязнение воздуха ежегодно становится причиной смерти не менее 7 млн человек, а также наносит убыток мировой экономике на $225 млрд ежегодно.

Всего в исследование включили 3 000 городов по всему миру, и в 64% из них максимально допустимый уровень загрязнения РМ 2.5 был превышен. Так, плохое состояние атмосферы отмечалось в 99% городов Южной Азии, 95% городов Юго-Восточной Азии и 89% – Восточной Азии.

Но есть и позитивные тенденции. Так, Китай избавился от звания самой экологически неблагополучной страны мира. С 2017 по 2018 год средняя концентрация вредных веществ в населенных пунктах страны снизилась на 12%, а Пекин покинул топ-100 самых грязных городов мира.

Отчет составлен на основании данных, полученных из государственных источников общественного мониторинга, и публичных станций мониторинга IQAir AirVisual. Всего в исследование включили 3 000 городов по всему миру, и в 64% из них максимально допустимый уровень загрязнения РМ 2.5 был превышен.