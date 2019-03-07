Душанбе выдал Бишкеку обвиняемого в убийстве гражданина Кыргызстана

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CA-NEWS (TJ) - Таджикистан выдал Кыргызстану обвиняемого в убийстве гражданина КР, который находился в розыске и скрывался на территории РТ.

Как сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Кыргызстана, генеральная прокуратура Таджикистана удовлетворила запрос генпрокуратуры КР о выдаче гражданина А.М. для привлечения к уголовной ответственности.

«4 марта текущего года по поручению генеральной прокуратуры КР, сотрудниками СКМ МВД Кыргызской Республики последний этапирован из г.Душанбе и водворен в СИЗО-1 г.Бишкек», – отмечается в сообщении.

Согласно материалам уголовного дела А.М. обвиняется в том, что 21 октября 2018 года он вместе с жителем села Сосновка Жайылского района М.Т. выехал на его автомашине в Таласскую область.

По приезду в Бакай-Атинский район А.М., преследуя цель завладеть автомашиной М.Т., задушил последнего удавкой, а тело сбросил в реку. После совершения убийства А.М. выехал в Республику Таджикистан, однако в конце декабря 2018 года был задержан на территории Хатлонской области.

Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря слаженным действиям генеральных прокуратур Кыргызстана и Таджикистана, отмечается в сообщении.