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  7 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Аскар Мамин возглавил совет директоров "Самрук-Қазына"

CA-NEWS (KZ) -  Постановлением Правительства РК внесены изменения в состав Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", говорится на сайте премьер-министра РК.

Совет директоров АО "Самрук-Қазына" возглавил Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин. Кроме того, в состав Совета директоров Фонда вошел министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

Из состава совета директоров исключены Бахытжан Сагинтаев, Тимур Сулейменов.

25 февраля 2019 года Аскар Мамин был назначен премьер-министром РК. 5 марта его избрали председателем совета директоров холдинга "Байтерек".

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