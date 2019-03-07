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  7 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Группа хакеров из Ирана атаковала 200 компаний по всему миру

CA-NEWS (CA) -  Более 200 компаний по всему миру подверглись за прошедшие два года атакам группы хакеров, предположительно связанной с правительством Ирана. Это следует из исследования корпорации Microsoft, опубликованного в среду, 6 марта, сообщает Deutsche Welle.

Жертвами преступников стали большей частью нефтегазовые компании, машиностроительные предприятия, а также занимающиеся международным бизнесом концерны в таких странах, как Германия, Саудовская Аравия, Великобритания, Индия и США.

Хакерские группировки Holmium и APT33

По данным корпорации Microsoft, суммарный ущерб от действий хакеров достиг сотен миллионов долларов.

По оценке специалистов корпорации, за атаками стоит хакерская группировка Holmium, имеющая связи с правительством Ирана. Кроме того, отдельные взломы выполняла по поручению Holmium другая хакерская группировка - APT33, утверждается в исследовании.

По мнению некоторых экспертов по безопасности, Тегеран в настоящий момент стремится нарастить потенциал для кибератак из-за усиливающегося санкционного давления на Иран со стороны США.

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