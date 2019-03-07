Н.Назарбаев: Изменить в женщине можно только её фамилию

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Акорде встретился с представительницами женской общественности страны, сообщает informburo.kz.

«Этот день – 8 Марта – приносит в наш мир гармонию, свежесть. Представители сильной половины преисполнены самыми искренними чувствами, стремясь по-своему удивить и порадовать вас. Ну, стараемся, по крайней мере», – сказал глава государства.

«Любящий мужчина понимает, что изменить в женщине можно только её фамилию, – сказал президент. – Нам, мужчинам, не нравится, как тратят деньги правительство и жена. Но критиковать смелости хватает только правительство».

Назарбаев отметил, что в этот праздник главное – правильно угадать мысли женщины.

«Говорят, если на 8 Марта вам подарили не то, о чём вы мечтали, в следующий раз мечтайте громче», – пошутил Нурсултан Назарбаев.

Он отметил, что мужчины не способны устоять перед женской красотой, очарованием и умом, а любые рассуждения мужчин не могут сравниться с интуицией женщины. Также по словам главы государтсва, "женщины улыбаются больше, поэтому и живут дольше".