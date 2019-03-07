В Северной Корее показали документальный фильм о визите Ким Чен Ына во Вьетнам

CA-NEWS (CA) - Государственное телевидение Северной Кореи показало документальный фильм о визите лидера страны Ким Чен Ына во Вьетнам для участия во втором саммите с президентом США Дональдом Трампом, сообщает NHK World.



Фильм продолжительностью около 80 минут был показан на Корейском центральном телевидении в среду, 6 марта.

Он демонстрирует, как множество жителей Вьетнама приветствуют Кима в различных местах его маршрута.

В фильме также сказано, что после того, как Ким и Трамп завершили переговоры, президент США выразил желание продолжить встречи с Кимом и воспользоваться хорошими итогами для укрепления отношений.

Однако в фильме не упоминается о том, что Киму не удалось достичь соглашения с Трампом по снятию санкций с его страны. Также в нем не говорится, что переговоры завершились успешно.

Служба разведки Южной Кореи сообщила, что у Пхеньяна осталось чувство разочарованности после саммита.

Наблюдатели полагают, что у властей Северной Кореи возникли трудности с тем, как сообщить населению об итогах переговоров.