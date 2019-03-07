В Ташкенте прошла встреча министров здравоохранения Узбекистана и России

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 6 марта, в Узбекистан прибыла делегация Министерства здравоохранения России, сообщила пресс-служба Минздрава РУз.



В Министерстве здравоохранения Узбекистана состоялась встреча руководства министерства с членами делегации. Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов и министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова обсудили ход сотрудничества в области развития медицины и образования, новые проекты в этом направлении.

На встрече сообщалось, что с 2019-2020 учебного года будет создан совместный международный факультет между Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом и Ташкентским педиатрическим медицинским институтом по направлениям образования «Педиатрическое дело» и «Лечебное дело». С сентября 2019 года планируется открытие совместного факультета с Российским университетом Дружбы народов и Ташкентским государственным стоматологическим институтом по направлению «Дерматовенерология» для обучения клинических ординаторов. А также, будет создан совместный факультет с Оренбургским государственным медицинским университетом и Ташкентским государственным стоматологическим институтом по направлению «Лечебное дело» и «Клиническая психология».

Совместно с Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом и Нукусским филиалом ТашПМИ будет создан международный факультет по шести направлениям клинической ординатуры: «Акушерство и гинекология», «Детская хирургия», «Травматология», «Педиатрия», «Стоматология» и «Онкология».

В.Скворцова выразила готовность к обмену опытом и оказанию содействия в осуществлении этих работ, осуществлению совместных проектов по совершенствованию здравоохранения и медицинского образования.

Члены делегации также посетят республиканские специализированные научно-практические медицинские центры, частные клиники, учреждения, оказывающие первичную медицинскую помощь, медицинские высшие образовательные учреждения.