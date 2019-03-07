РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте прошла встреча министров здравоохранения Узбекистана и России

CA-NEWS (UZ) -  Накануне, 6 марта, в Узбекистан прибыла делегация Министерства здравоохранения России, сообщила пресс-служба Минздрава РУз.

В Министерстве здравоохранения Узбекистана состоялась встреча руководства министерства с членами делегации. Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов и министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова обсудили ход сотрудничества в области развития медицины и образования, новые проекты в этом направлении.

На встрече сообщалось, что с 2019-2020 учебного года будет создан совместный международный факультет между Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом и Ташкентским педиатрическим медицинским институтом по направлениям образования «Педиатрическое дело» и «Лечебное дело». С сентября 2019 года планируется открытие совместного факультета с Российским университетом Дружбы народов и Ташкентским государственным стоматологическим институтом по направлению «Дерматовенерология» для обучения клинических ординаторов. А также, будет создан совместный факультет с Оренбургским государственным медицинским университетом и Ташкентским государственным стоматологическим институтом по направлению «Лечебное дело» и «Клиническая психология».

Совместно с Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом и Нукусским филиалом ТашПМИ будет создан международный факультет по шести направлениям клинической ординатуры: «Акушерство и гинекология», «Детская хирургия», «Травматология», «Педиатрия», «Стоматология» и «Онкология».

В.Скворцова выразила готовность к обмену опытом и оказанию содействия в осуществлении этих работ, осуществлению совместных проектов по совершенствованию здравоохранения и медицинского образования.

Члены делегации также посетят республиканские специализированные научно-практические медицинские центры, частные клиники, учреждения, оказывающие первичную медицинскую помощь, медицинские высшие образовательные учреждения.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Осужденного экс-президента Южной Кореи Ли Мён Бака освободили под залог
  • В Монголии произвели задержания по делу о 49% акций ГОКа Эрдэнэт
  • Рейтинг стран мира по стоимости мобильного интернета
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×