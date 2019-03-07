Член совета директоров турецкой компании обвинил Туркменистан в неплатежеспособности

CA-NEWS (TM) - Член совета директоров, работавшей в Туркменистане компании "Çakiroglu Group", Огузхан Чакироглу обвинил Туркменистан в неплатежеспособности.

Издание eureporter 28 февраля процитировало слова Чакироглу о том, что у туркменского правительства «закончились финансовые средства и оно давно уже не платит по счетам за старые проекты, не говоря о способности оплачивать новые».

Чакироглу утверждает, что правительство Туркменистана вот уже три года не может оплачивать работу компаний.

По информации издания, компания Çakiroglu Group на данный момент покинула Туркменистан.

Издание Eureporter пишет, что их попытки получить какие-либо комментарии в посольстве Туркменистана в Анкаре, по поводу утверждений о задолженности туркменского правительства перед зарубежными компаниями, остались безрезультатными.

В свою очередь попытки Радио Азатлык получить информацию в головном офисе компании Çakiroglu Group в Стамбуле, также не дали результатов. В головном офисе заявили, что об отношениях компании с Туркменистаном знает господин Огузхан Чакироглу. Огузхан Чакироглу воздержался говорить с Радио Азатлык.

Издание Eureporter также пишет, что Туркменистан задолжал одной из государственных компаний Белоруссии 52 миллиона долларов США.

В июле 2018 года белорусские СМИ сообщали о том, что задолженность Туркменистана перед Белоруссией на конец первого квартала достигла 80 миллионов рублей, то есть 40 миллионов долларов.

Туркменские власти не признают, что испытывают экономические трудности.

В июне прошлого года информационное агентство Reuters сообщало, что «иностранные фирмы в Туркменистане страдают от нехватки наличных денег». В том сообщении также приводили слова представителя компании Çakiroglu Group Огузхана Чакироглу.

«Власти не платят компаниям более трех лет, и это еще больше усугубляет проблемы на рынке, при этом нехватка долларов приводит к тому, что цены на черном рынке в три-четыре раза превышают официальный курс», приводило его слова агентство Reuters.

Он тогда рассказывал, что его компания уже 4-5 лет ждёт, когда Туркменистан заплатит его компании долг в несколько миллионов долларов.

До этого турецкая компания "Полимекс" также по причине задолженности Туркменистана остановила работы по строительству автодороги от Ашхабада до Туркменбаши.

В данное время ожидается решение Международного центра по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном Банке по 5 судебным искам, поданным против Туркменистана в 2009 году, сообщило в январе издание «International Policy Digest».

В последнем квартале 2018 года немецкая компания «Unionmatex» и турецкая «Seçe inşaat» подали иск против Туркменистана в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, в связи с непогашенными долгами.

Десятки турецких рабочих, работавшие на турецкие строительные компании в Туркменистане, в прошлом году несколько раз пытались организовать пикеты перед посольством Туркменистана в Анкаре из-за того, что Туркменистан не уплатил им около 800 тысяч долларов за работу.

Издание Eureporter в своём материале пишет, что Туркменистан с 1991 года получил в Китайском банке развития кредиты на общую сумму 8,1 миллиардов долларов. В сообщении также отмечается, что стоимость искусственного озера, создающегося в Туркменистане, составляет 4,5 миллиарда долларов.

Но государственные СМИ Туркменистана не публикуют этих данных.