Президент Туркменистана объявил выговоры генпрокурору и главе миграционной службы

CA-NEWS (TM) - 6 марта, в ходе заседания Совета безопасности Туркменистана, президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговоры генеральному прокурору Батыру Атдаеву и главе миграционной службы Мергену Гурдову, сообщает Хроники Туркменистана.



Оба чиновника получили выговоры с формулировкой «за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки».

Генпрокурору Атдаеву президент приказал усилить контроль за выполнением положений действующих нормативно-правовых актов всеми учреждениями независимо от форм собственности. «Сотрудники данного органа должны ответственно подходить к рассмотрению каждого дела», – заявил глава государства.

Глава Миграционной службы Гурдов доложил президенту, что в 2019 году «значительно возросло» количество въехавших в страну зарубежных гостей. Несмотря на это, глава государства объявил чиновнику выговор и приказал создать условия для прохождения иностранными гражданами всех миграционных процедур, соответствующих международным стандартам.