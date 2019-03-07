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  7 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ученые Туркменистана изобрели более дешевую альтернативу рубероиду

CA-NEWS (TM) -  С начала этого года туркменские ученые-химики получили уже шесть патентов на изобретения и рационализаторские предложения, выданные Государственной службой по интеллектуальной собственности Министерства финансов и экономики, сообщил 5 марта «Туркменистан: золотой век».

Издание информирует об их последнем изобретении. Так, специалисты Института химии Академии наук разработали рецептуру битумной эмульсионной мастики для гидроизоляции перекрытий строящихся зданий и сооружений. Этот стройматериал позволяет быстро и качественно произвести герметизацию поверхности и служит альтернативой более дорогостоящим рубероиду и изогаму.

В составе гидроизоляционного материала: дорожный битум, выпускаемый Туркменбашинским комплексом нефтеперерабатывающих заводов, госсиполовая смола, получаемая из отходов масложиркомбината, а также гашеная известь, песок и глина. Технология изготовления битумной эмульсионной мастики предусматривает смешивание разогретых до определенной температуры компонентов: смолы, битума и воды с шихтой – песком или отработанным катализатором.

Напомним, что в конце января президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил, что в течение трех лет финансирование Академии наук Туркменистана (АНТ) из госбюджета будет прекращено.

Позднее выяснилось, что зарабатывать НИИ будут, решая производственные задачи, а исследования будут направлены на прикладное применение в промышленности, сельском хозяйстве и экономике.

В 2018 году президент дважды, в феврале и мае давал поручение обеспечить строительные компании материалами собственного производства.

В январе этого года стало известно, что в стране нашли минерал, который позволит производить в Туркменистане собственные стройматериалы.

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