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  7 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На востоке Таджикистана волки насмерть загрызли двух женщин

CA-NEWS (TJ) -  В Горно-Бадахшанской автономной области жертвами стаи волков стали 83-летняя женщина и ее 55-летняя дочь. Трагический случай произошел ранним утром 7 марта в кишлаке Мденхор джамоата Поршнев шугнанского района.

Умеда Юсупова, пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, сообщила, что стая волков напала на женщин, когда те утром вышли из дома.

Представители джамоата Поршнев подтвердили данный факт. Они сообщили, что волки загрызли женщин насмерть.

Это не первое нападение волков на местных жителей. В феврале 2013 года жертвой хищников стала 81-летняя жительница кишлака Баджув Рушанского района Наботбегим Худодова. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

В январе того же года стая волков напала на 90-летнюю жительницу кишлака Сижд Шугнанского района Озоду Саиднуруллоеву. После этого женщина прошла долгий курс лечения и реабилитации в больнице.

Эксперты говорят, что большие стаи голодных волков вынуждены спускаться к селению в поисках пищи и нередко их жертвами становятся люди.

Официально охота на волков в Таджикистане запрещена, и жители горных кишлаков не обладают оружием, чтобы противостоять хищникам. Несколько лет назад экологи отметили миграцию волков из Афганистана в Таджикистан, вследствие чего были многочисленные жалобы жителей приграничных районов о нападениях хищников на скот и даже на местных жителей.

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