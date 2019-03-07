GM Uzbekistan за 9 месяцев не продал в России ни одного автомобиля

CA-NEWS (UZ) - За девять месяцев в России не было зафиксировано ни одной продажи автомобилей торговой марки Ravon, производимых в Узбекистане. Об этом говорится в отчёте Европейской Бизнес Ассоциации.

Согласно отчету, в феврале 2018 года в России было продано около 1500 автомобилей Ravon. В феврале 2019 года этот показатель составил 0%.

Снижение продаж объясняется отсутствием автомобилей Ravon в дилерских центрах России.

Как отмечается в сообщении, Узбекистан прекратил экспорт автомобилей в Россию в середине 2018 года. Последний раз Ravon продавался в России в мае 2018 года.