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  7 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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GM Uzbekistan за 9 месяцев не продал в России ни одного автомобиля

CA-NEWS (UZ) -  За девять месяцев в России не было зафиксировано ни одной продажи автомобилей торговой марки Ravon, производимых в Узбекистане. Об этом говорится в отчёте Европейской Бизнес Ассоциации.

Согласно отчету, в феврале 2018 года в России было продано около 1500 автомобилей Ravon. В феврале 2019 года этот показатель составил 0%.

Снижение продаж объясняется отсутствием автомобилей Ravon в дилерских центрах России.

Как отмечается в сообщении, Узбекистан прекратил экспорт автомобилей в Россию в середине 2018 года. Последний раз Ravon продавался в России в мае 2018 года.

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