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  7 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Конституцию Узбекистана внесли изменения. Правительство будет формироваться при участии парламента

CA-NEWS (UZ) -  Начиная с 1 апреля 2019 года правительство в Узбекистане будет формироваться с участием Олий Мажлиса.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с демократизацией порядка формирования правительства и усилением его ответственности».

6 марта Министерство юстиции заявило, что статья 79 Конституции, то есть исключительные полномочия Законодательной палаты, были расширены.

Согласно поправкам, Законодательная палата уполномочена принимать решения о политической, социальной и экономической жизни, а также о внутренней и внешней политике, а также рассматривать и утверждать кандидатов на членство в правительстве по представлению премьер-министра.

Президент утверждает членов правительства после одобрения Законодательной палатой.

Если кандидат отклонен Законодательной палатой, премьер-министр должен будет предложить нового кандидата.

Согласно новым поправкам, премьер-министр и члены правительства по обращению президента будут ежеквартально отчитываться перед Законодательной палатой и Сенатом о реализации государственной программы.

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