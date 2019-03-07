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  7 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Омске 18 жителей Узбекистана организовали цех по производству контрафактной водки

CA-NEWS (UZ) -  Некоторое время назад группа жителей Узбекистана развернула в Омске активную деятельность по производству "паленого" алкоголя. Однако

Во вторник, 5 марта, цех по производству контрафактной продукции накрыли работники УМВД в Омске. Нелегальный алкоголь в цехе разливали 18 жителей Узбекистана. На территории России они работали без разрешения и без патента», — сообщили в Кировском суде.

Полицейские обратились в суд, чтобы нелегальных мигрантов депортировали обратно на родину. В итоге суд признал всех фигурантов дела виновными по статье административного кодекса «Осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо патента».

Мигрантов обязали выплатить штраф и в принудительном порядке покинуть территорию РФ. Нелегалы были размещены в центре временного содержания до момента вступления в законную силу постановлений суда.

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