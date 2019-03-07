Узбекистан предложил России отменить карантинный запрет на ввоз узбекской мясомолочной ппродукции

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан попросил Россию отменить запрет на ввоз узбекской мясомолочной переработанной продукции, который действует с 2003 года, передает Kun.uz.

В Ташкенте 6 марта составлялось второе заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству в сельском хозяйстве с участием министра сельского хозяйства Узбекистана Жамшида Ходжаева и заместителя министра сельского хозяйства РФ Сергея Левина.

«Узбекская сторона предложила отменить карантинный запрет на ввоз узбекской мясомолочной переработанной продукции в РФ», – говорится в материалах Минсельхоза Узбекистана.

С 2003 года Россия из-за ящура объявила карантин на мясную и молочную продукцию, ввозимую из Узбекистана, который существует и по сей день.

В министерстве отметили, что Левин выразил готовность оказать содействие в рассмотрении российской стороной данного вопроса и предложил Госкомветеринарии Узбекистана вновь направить информацию об эпидемиологической ситуации в стране, и в случае необходимости разработать совместную программу по борьбе с ящуром.

Напомним, что ранее Россия разрешил ввоз овощей и фруктов из Узбекистана общим весом не более 5 кг в ручной клади и багаже.