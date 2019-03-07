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  7 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Кабуле в результате обстрела ранены 17 человек, в том числе кандидат в президенты

CA-NEWS (CA) -  В столице Афганистана Кабуле в результате минометного обстрела траурного мероприятия с участием ведущих политиков страны погиб как минимум один человек, еще 18 были ранены, сообщил представитель министерства здравоохранения Афганистана в четверг, 7 марта.

Как передает Deutsche Welle, на церемонии в память одного из шиитских лидеров Афганистана Абдула Али Мазари присутствовали, в числе прочих, премьер-министр страны Абдулла Абдулла, несколько кандидатов в президенты и бывший президент страны Хамид Карзай. Всего на церемонию собралось не менее пяти тысяч человек.

В числе раненых - кандидат в президенты Афганистана Латиф Педрам. Он госпитализирован в стабильном состоянии. Другой кандидат на пост главы государства - Ханиф Атмар не пострадал, однако восемь его охранников получили ранения. Полиция заблокировала район нападения, траурная церемония была прервана. Полицейские задержали в одном из близлежащих зданий человека, который предположительно устроил обстрел.

В Кабуле в минувшем году произошло более 20 крупных терактов и нападений, в результате которых погибли в общей сложности свыше 500 человек, еще более тысячи были ранены. Ответственность за большую часть нападений взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

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