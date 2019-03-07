Казахстанцы за 27 лет независимости нигде не батрачили, - Н.Назарбаев о фильме о кыргызской мигрантке «Айка»

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев похвалил главную актрису Самал Еслямову, сыгравшую в фильме "Айка" о мигрантке из Кыргызстана, за хорошую актерскую игру и реалистичную историю трудностей жизни эмигрантов за границей. Встреча с представителями женской общественности прошла 7 марта о в Акорде, передает Zakon.kz.

По его мнению, своим искусством она показывает культуру Казахстана.

- Самал Еслямова очень хорошо пропагандировала Казахстан в фильме, получив приз за лучшую женскую роль. Самое главное – показала положение эмигрантов за рубежом. Слава богу, я всегда говорю, что за 27 лет независимости казахстанцы не батрачили нигде, как в других странах. И очень ярко показала трудности жизни этих людей, и показала с большим искусством и талантом. Ждём новых произведений, - сказал он.

Речь идет о фильме "Айка" российского режиссера, родившегося в Казахстане, Сергея Дворецкого. Картина снималась долгие 7 лет, вышла на широкие экраны в 2018 году. В картине Еслямова сыграла роль матери-эмигрантки из Кыргызстана, бросившей своего ребенка в московском роддоме. За свою работу актриса получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале в 2018 году.